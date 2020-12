C’è soddisfazione in casa Inter dopo la meritata vittoria esterna sul Borussia Moenchengladbach. La squadra di Antonio Conte ha ottenuto tre punti che le permettono di continuare ad inseguire il passaggio del turno in un girone più aperto che mai a soli 90′ dal termine. L’allenatore nerazzurro ha condiviso la sua gioia su Instagram: “Noi non ci arrendiamo!”, ha scritto nel post pubblicato in questi minuti.