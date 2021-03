Inter, oggi altro giro di tamponi. Preoccupazione di Conte elevata. La speranza…

C'è apprensione in casa Inter dopo la positività al Covid di Danilo D'Ambrosio. Oggi altro giro di tamponi per i giocatori

C'è apprensione in casa Inter dopo la positività al Covid di Danilo D'Ambrosio. Il giocatore, da ieri in isolamento a casa, ha manifestato i primi sintomi a Torino ed è rientrato da solo a Milano. Normale che Conte e i giocatori siano in apprensione. "La preoccupazione di Conte è però elevata e anche legittima, condivisa pure dai suoi calciatori, perché il difensore è stato in ritiro a Torino e dunque a contatto con i suoi compagni fino a domenica mattina, quando poi ha avvertito i primi sintomi ed è tornato in solitaria a Milano", sottolinea la Gazzetta dello Sport.