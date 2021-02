Cds – Inter, oggi altro giro di tamponi. Un pizzico di ottimismo lo concede il fatto che…

In casa Inter si può tirare un sospiro di sollievo. Il giro di tamponi effettuato giovedì, infatti, ieri ha dato esito negativo

In casa Inter si può tirare un sospiro di sollievo. Il giro di tamponi effettuato giovedì, infatti, ieri ha dato esito negativo. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allarme, però, non è da considerare rientrato. Il quotidiano sottolinea che oggi ci sarà un’altra tornata di test, i risultati arriveranno in tarda serata, altrimenti domani mattina.