Sensi, il futuro è già scritto. La stretta di mano tra Marotta e Carnevali vale più di ogni documento

Nonostante i recenti problemi di infortuni, Stefano Sensi è già certo di rimanere all’Inter. Il centrocampista, arrivato in prestito in estate dal Sassuolo, ha iniziato la stagione alla grandissima stupendo tutti per rendimento e qualità di gioco. In estate l’Inter dovrà affrontare il discorso riscatto con gli emiliani, ma il futuro del centrocampista è già scritto.

Non c’è nessun obbligo da parte dell’Inter, ma la stretta di mano tra Marotta e Carnevali vale di più di qualsiasi documenti. Per Sensi vale lo stesso percorso fatto da Politano, l’esterno fu riscattato nonostante il riscatto fosse solo un diritto. Lo stesso succederà per Sensi, il suo arrivo peserà nelle casse nerazzurre per altri 25 milioni più bonus.

(Tuttosport)