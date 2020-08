“Contento per il passaggio ai quarti di finale e del gran lavoro della squadra quando contava solo vincere e abbiamo vinto!!! Andiamo avanti!”. Con queste parole, Diego Godin ha celebrato il passaggio del turno in Europa League dell’Inter, vittoriosa contro il Getafe per 2-0. L’uruguaiano è rimasto in campo per tutta la partita.