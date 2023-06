Inter, Gosens via a queste condizioni. C’è Carlos Augusto in caso di addio

Possibile novità sulla fascia sinistra dell'Inter in questa finestra estiva di mercato: ecco la situazione per Repubblica

Federico Dimarco non si tocca. Simone Inzaghi è stato chiaro con la dirigenza dell’Inter dopo la finale di Champions League, ma occhio alle sue spalle. Secondo La Repubblica, infatti, può esserci una novità sulla corsia mancina nerazzurra in estate. Gosens accetterebbe di buon grado un ritorno nella sua Germania.

L’Union Berlino si prepara a presentare all’Inter un’offerta che dovrebbe essere di prestito, con l’obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni, che scatterebbe nel momento in cui il club tedesco si dovesse qualificare alle coppe europee. Un forte interesse per il numero 8 nerazzurro lo ha manifestato anche il Wolfsburg. In caso di partenza di Gosens, l’alternativa sarebbe Carlos Augusto del Monza”, si legge.