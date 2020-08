Sky – Inter, fondamentale l’apporto dei quattro gregari di Conte. D’Ambrosio il tuttofare

I big della squadra. Ma non solo loro. I giocatori funzionali al gioco di Conte stanno facendo la differenza. Nell’organico dell’allenatore nerazzurro ci sono anche i gregari. E loro si sono presi uno spazio importante nella sua Inter. A Skysport parlano proprio di questi calciatori e sono Bastoni, Godin, D’Ambrosio e Gagliardini. Proprio quest’ultimo è riuscito a mettersi alle spalle critiche imponenti per errori fatti davanti alla porta (30 presenze, 4 gol, ha partecipato ai gol per 8 volte e ha una percentuale del 53% di minuti giocati). L’uruguaiano (34 presenze totali, 48% di minuti giocati 1 gol, presente in due azioni da rete) ha avuto tante difficoltà, poi è riuscito a prendersi lo spazio che voleva. Bastoni (31 presenze, 56 di percentuale di minuti giocati, due gol segnati e partecipazione al gol in due casi) è stato una sorpresa e si è confermato anche in Europa League. Insieme a Diego e a de Vrij nelle ultime sei partite (cinque vittorie e un pari) sono riusciti a difendere la porta di Handanovic e hanno subito un solo gol (a fronte degli 11 segnati)

Danilo D’Ambrosio ha cambiato quattro ruoli e sta lavorando ora da esterno a destra. Per lui 1936 minuti giocati e 4 gol segnati. In 30 presenze ha giocato 14 volte da difensore centrale, 2 volte da terzino destro, 13 volte da esterno destro e pure una volta da esterno sinistro.

(Fonte: SS24)