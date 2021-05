Ag Hakimi: “PSG? Non c’è niente, siamo sereni. Ha un contratto lungo con l’Inter”

Le parole di Alejandro Camano: "Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Hakimi"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, esterno dell'Inter che piace molto al PSG, ha fatto il punto sulla trattativa, che molti danno in chiusura: “Per ora non c’è niente, siamo sereni. Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo. Tutto quello che succede attorno ad Achraf è una logica conseguenza: Hakimi è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole: questo il motivo per il quale se ne discute tanto. Noi siamo sereni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Hakimi”.