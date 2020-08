Inter, Handanovic: “Lottare per i trofei deve essere un’abitudine. Non basta giocare bene”

Samir Handanovic è intervenuto in conferenza stampa con Antonio Conte e Diego Godin alla vigilia di Inter-Siviglia. Queste le sue parole: “Cosa significa essere in finale? Quando sono arrivato all’Inter l’ho fatto per giocarmi dei trofei, siamo arrivati ora ad un punto dove si può lottare per qualcosa di importante. Questo deve essere un punto di partenza, che diventi un’abitudine come è stata per tanti anni. Ora siamo sul punto che possiamo giocare qualcosa di importante, non solo domani, ma anche dopodomani e tra un mese. Sono sempre stato orgoglioso di esser qui. Clima in queste settimane? Stiamo bene insieme, come gruppo e poi le vittorie danno entusiasmo e fiducia, consapevolezza per lavorare ancora di più per limare dettagli e correggere errori e in questo siamo migliorati, bisogna saperle vincere le partite, non basta solo giocare bene”.