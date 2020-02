Handanovic in campo col Milan? Ecco cosa ha detto ieri il capitano dell’Inter a Conte. Sensi…

“I sogni son desideri, se non ci credete fate un giro dalle parti di Samir Handanovic e Stefano Sensi nella settimana del derby e ne avrete la conferma. Prendi il portiere: ieri si è allenato ad Appiano, l’ha fatto senza toccare il pallone e sarà così almeno fino a domani. Il mignolo della mano sinistra non fa male ma a questo punto della settimana meglio evitare guai inutili. Ma a Conte l’ha già detto domenica scorsa e l’ha ribadito anche ieri: per il derby ci sono, voglio esserci. Come a dire: se per la presenza in campo sarà dirimente il suo parere, sarà bene giocarsi almeno un centesimo”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al possibile recupero di Samir Handanovic in vista del derby contro il Milan. Il portiere sloveno, capitano dell’Inter, ha saltato la sfida di Udine per un infortunio al mignolo della mano ma potrebbe essere recuperato per la stracittadina milanese.

STEP – Conte, però, sta ragionando sul calendario e sui prossimi impegni dell’Inter che porteranno i nerazzurri alla grande sfida del 1 marzo contro la Juve. “E allora il piano di lavoro del portiere prevede il contatto con il pallone per venerdì. A quel punto sarà tutto molto più chiaro: Handanovic, con il tutore fatto apposta per tamponare l’infrazione ossea, deciderà cosa fare. Se il dolore alla mano in qualche modo non scomparirà, tenuto conto che il problema rende più complicata la spinta, allora meglio dare fiducia ancora a Daniele Padelli”, spiega La Gazzetta dello Sport che poi analizza anche la situazione Sensi: il centrocampista ieri si è allenato a parte come Borja Valero, cosa che accadrà anche oggi, giornata nella quale è prevista una doppia seduta. “Sensi rientrerà in gruppo venerdì, con l’obiettivo di esserci al derby almeno in panchina”, chiosa la Rosea.