Gds – Inter, Handanovic confermato per tre motivi. L’unica scelta possibile…

La non brillante prestazione dello sloveno contro l'Atalanta, ha riacceso i riflettori sul futuro della porta nerazzurra

La non brillante prestazione di Samir Handanovic contro l'Atalanta, ha riacceso i riflettori sul futuro della porta nerazzurra. Per la Gazzetta dello Sport sono tre i motivi che hanno spinto il club a confermare lo sloveno in porta anche in questa stagione. "Primo, perché Handa era il capitano e meritava la soddisfazione di indossare la sua maglia con lo scudetto sul petto e i gradi di titolare. Secondo, il contratto di Samir va in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter così si è presa un'altra stagione per guardarsi intorno".