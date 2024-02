La conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Inter-Atletico Madrid è servita anche per mandare un messaggio alla squadra. Non sulla gara di oggi, ma in generale sul percorso che attende i nerazzurri. E le parole sono state scandite chiaramente dal tecnico nella sala stampa di Appiano Gentile. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Tenere alta l’asticella in Europa, sì. Ma senza trascurare quello che è il vero obiettivo della stagione, vale a dire lo scudetto. Ecco perché il tecnico nerazzurro non perde occasione per stimolare il gruppo a non abbassare la guardia, pensando che, in Serie A, il più sia fatto. «Solo venti giorni fa, eravamo a -1 in classifica, mentre adesso siamo a +9. È la dimostrazione di quanto possano cambiare le prospettive, anche in tempi ristretti. Dobbiamo rimanere concentrati, anche quando dormiamo, non guardando a date lontane ma alla gara che viene. Pensiamo partita dopo partita sperando di avere meno infortuni possibile». Il monito è chiaro".