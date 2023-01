In Francia – Inter, mani sull’attaccante 2006 Ilenikhena: le cifre

L'Inter sarebbe pronta ad offrire 5 mln di euro per George Ilenikhena , attaccante classe 2006 dell'Amiens. A riportarlo è il Courrier Picard che assicura come l'affare possa anche chiudersi in questa finestra di mercato.

Ilenikhena, nato in Nigeria ma con passaporto anche francese, ha esordito in Ligue 1, trovando già un gol con la maglia dell'Amiens. Per lui sono 7 gol in 10 partite, considerando anche le 6 reti segnate in 6 partite con la squadra B.