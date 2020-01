I numeri di Romelu Lukaku, fino a questo momento, sono eccezionali. Il gigante belga ha avuto un impatto devastante all’Inter. Con la doppietta di ieri, Lukaku ha raggiunto quota 18 gol in stagione. Oltre ai 14 gol messi a segno in campionato, Lukaku ha segnato due reti in Champions League e appunto due gol in Coppa Italia.

Il totale, 18 gol, è pari al totale dei gol segnati finora dal Milan: diciotto appunto.