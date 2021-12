Stadio Inter, scelto Populous: in arrivo l’ufficialità. E San Siro verrà…

Milano avrà una nuova Cattedrale. Quella disegnata dagli architetti dello studio americano Populous, ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II

"Milano avrà una nuova Cattedrale". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro stadio di Inter e Milan, che sarà quello progettato dallo studio Populous. E' in arrivo infatti l'ufficialità, con le due squadre che hanno scelto la cattedrale come nuova casa: "Nessuno si scandalizzi: la Scala del calcio è e resterà sempre il Meazza ma il nuovo stadio di Inter e Milan avrà comunque una forma unica. Quella disegnata dagli architetti dello studio americano Populous , ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II, a cui nerazzurri e rossoneri hanno affidato la realizzazione dell’arena che dal 2027 ospiterà le partite casalinghe delle milanesi.

Si discute e si discuterà ancora tanto sul futuro del Meazza, che al momento dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi olimpici invernali del 2026 (qui si farà la cerimonia di apertura) e riconvertito in un “distretto sportivo e commerciale”, ma intanto Inter e Milan fanno un altro passo in avanti. Da mesi il progetto di Populous sembrava in netto vantaggio rispetto agli Anelli di Milano di Manica-Sportium, ora è in dirittura d’arrivo anche l’ufficialità, che nelle intenzioni delle due società arriverà entro Natale, quindi nelle prossime 24-48 ore", si legge.