Inter, indicazioni chiare da Conte e dirigenza: via libera a due cessioni. In entrata…

L’Inter ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato (la quarta nelle ultime cinque gare stagionali, contando anche la Champions League) e si porta a 2 punti dalla vetta della classifica, mostrando finalmente segnali incoraggianti dopo un inizio di stagione alquanto altalenante. Nel frattempo il mercato di gennaio si avvicina: i nerazzurri proveranno ad accontentare Antonio Conte, e nelle ultime settimane sono arrivate delle indicazioni molto chiare, sia da parte del tecnico che dalla società, come evidenzia Tuttosport.

CESSIONI – “A meno di un mese dalla riapertura del mercato, il ds nerazzurro Piero Ausilio, intervenuto a Dazn, ha calciato il pallone in tribuna. Nessuna anticipazione, anche se nell’ultima settimana alcune indicazioni sono arrivate: l’ad Marotta ha spiegato che il club non si opporrà a un’eventuale richiesta di Eriksen di andare via, mentre venerdì Conte ha fatto capire di non contare più su Nainggolan“.

OBIETTIVI – “Dalle loro uscite dipenderanno gli ingressi: il tecnico si aspetta un centrocampista con caratteristiche difensive e un vice-Lukaku. I suoi preferiti, Kanté (irraggiungibile) e Giroud (l’alternativa è il napoletano Milik), ieri sera erano titolari nel Chelsea“.