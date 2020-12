Inter, vincere aiuta a vincere: una svolta certificata dai numeri. E per la prima volta…

Terzo successo consecutivo in campionato per l’Inter, il quarto nelle ultime cinque gare giocate contando anche la vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach: gli uomini di Antonio Conte, dopo un inizio di stagione alquanto altalenante, sembrano aver imboccato finalmente la strada giusta, e la situazione di classifica è tornata più serena, in Italia come in Europa. Una svolta certificata dai numeri, come racconta il Corriere dello Sport.

NUMERI – “Quattro successi nelle ultime 5 gare, dopo averne raccolti soltanto 3 nelle prime 10 uscite. La svolta nella stagione dell’Inter adesso la raccontano pure i numeri. E allora, se è sempre valido il detto che vincere aiuta a vincere, il vero problema in vista del match con di mercoledì sarà che non basterà battere lo Shakthar Donetsk, ma occorrerà anche che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non si facciano attrarre dal pareggio“.

PRIMA VOLTA – Contro il Bologna, inoltre, si è potuto assistere a una prima volta: “Per evidenziare i benefici prodotto dalla correzione di rotta nell’atteggiamento tattico della squadra nerazzurra. A cominciare dal fatto che, per la prima volta in stagione, l’Inter non è andata sotto a San Siro“.