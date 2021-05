Inter, ecco svelato il design della maglia 2021/2022 – FOTO

Il sito Footy Headlines ha pubblicato le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la nuova divisa per la stagione 2021-22

Festeggiato il diciannovesimo scudetto, l' Inter si proietta alla prossima stagione ed emergono le prime indiscrezioni su come possa essere la maglio 2021/22. Il sito Footy Headlines ha pubblicato le prime indiscrezioni di come potrebbe essere il design della nuova divisa:

"La maglia Nike Inter Milan 2021-2022 home combina i colori principali "Blue Spark" e "Black" con "Truly Gold" per i loghi. Blue Spark è la stessa tonalità di blu già utilizzata nella stagione 2020-21 . È un design prevalentemente blu con varie sfumature di blu che appaiono sotto forma di una pelle di serpente sul davanti invece delle tradizionali strisce nere e blu. Il modello della maglia home dell'Inter 2021-2022 ha un collo a V, che è nero, in tinta con lo stile dei polsini delle maniche. Nel frattempo, i loghi Nike e Inter sono d'oro. La scritta Inter Milano compare all'interno del colletto".