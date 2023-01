Gds – Inter, che guaio: Calhanoglu salta la Supercoppa? Barella preoccupa meno

Le prime sensazioni sugli stop di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella in casa Inter

Alessandro Cosattini

Le prime sensazioni sugli stop di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella in casa Inter, in attesa degli esami strumentali di domani. Arrivano dalla Gazzetta dello Sport, che riporta una buona notizia per Simone Inzaghi e una meno positiva invece. Ecco le novità in vista dei prossimi impegni:

"Mentre per Barella c'è ottimismo, l'Inter rischia di non avere a disposizione Hakan Calhanoglu per il derby col Milan di Supercoppa di Lega del 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita. Non sembrano infatti destare particolarmente preoccupazione le condizioni del centrocampista azzurro.

Discorso diverso per il turco, uscito anzitempo nella sfida di sabato a Monza, col pareggio biancorosso arrivato in pieno recupero per l'autogol di Dumfries. Il guaio muscolare all'ileopsoas, ovvero il flessore dell'anca, rischia di far saltare la trasferta saudita al centrocampista. Per questo motivo i nerazzurri sperano di accelerare i tempi di recupero di Brozovic. Per aver comunque certezze, saranno determinanti gli esami a cui si sottoporranno sia Barella che Calha nella giornata di domani", si legge.