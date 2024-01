Sky – Inter, intesa per il rinnovo di Lautaro Martinez: può firmare entro fine mese

Il rinnovo di Lautaro Martinez è sempre più vicino. Ottimismo sia lato giocatore che club, le recenti dichiarazioni non lasciano dubbi. Ecco le ultimissime sul prolungamento del capitano dell’Inter dal sito di Sky Sport: “Attualmente in scadenza nel 2026, il discorso è aperto da mesi ma resta una priorità in casa nerazzurra. Oltre all’arrivo di Buchanan a inizio gennaio, infatti, l’Inter aveva già affrontato il tema dei rinnovi per alcuni protagonisti come Dimarco, Darmian e Mkhitaryan annunciati a fine dicembre. E ora potrebbe aggiungersi quello del ‘Toro’.