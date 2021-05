Padovan: “Realtà allarmante all’Inter. Conte deve fare un passo verso Zhang”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport dell'incontro che presto ci sarà tra il tecnico dell'Inter e il presidente Steven Zhang

"Un passo lo deve fare Conte verso Zhang, ma è difficile percHé vuole vincere e non sente nessuna scusa. Realtà allarmante quella dell'Inter, come quella di altri club. Tutti insieme andranno in Figc per chiedere la rinuncia degli ultimi stipendi e la dilazione dei precedenti. Penso che alla fine Conte avrà realismo, resti all'Inter per vincere anche perché dove va a fare quello che vuole? Non ci sono oggi tante squadre che ti danno soldi da spendere. Una mano lava l'altra e si va avanti insieme".