Inter, per Inzaghi 250 panchine in Serie A e un record: nessuno ha…

Quella contro l'Atalanta per il tecnico nerazzurro è stata la panchina numero 250 in Serie A

Quella contro l'Atalanta per Simone Inzaghi è stata la panchina numero 250 in Serie A e si è preso un record che gli permetterà di trascorrere la lunga pausa per il Mondiale con una certa serenità. "Dal 1983-84 nessun tecnico ha ottenuto 143 affermazioni dopo 250 panchine in campionato: Ancelotti si è fermato a 140, Conte a 138, Mancini a 135, Trapattoni a 131, Capello a 130, Allegri a 128. Seguono più staccati Zaccheroni (116) e Lippi (111)", sottolinea la Gazzetta dello Sport.