Inter, Inzaghi ad Appiano con un solo big. Un vantaggio però rispetto a ottobre

Non sarà di certo la stessa cosa. L'Inter si rivedrà domani ad Appiano Gentile, ma senza tantissimi big. Le Nazionali hanno praticamente svuotato la rosa a disposizione di Inzaghi, che però proverà comunque a gettare le basi verso la prossima partita. E stavolta potrà contare su un piccolo vantaggio rispetto a ottobre. Lo spiega il Corriere dello Sport: "Inzaghi ritroverà i pochi reduci alla ripresa fissata per domani (Mkhitaryan unico titolarissimo a disposizione). All’appello mancheranno ben 16 giocatori, e per avere il gruppo al completo dovrà aspettare giovedì della prossima settimana, giorno di rientro dei sudamericani Carlos Augusto, Sanchez e soprattutto Lautaro.

Ancora una volta il gruppo più rappresentato tra gli assenti è quello del blocco azzurro con Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi convocati dal ct Spalletti. Rispetto alle pause di settembre e ottobre, a cui hanno fatto seguito i larghi successi in campionato dell’Inter contro Milan e Torino, stavolta si giocherà di domenica e il tecnico avrà un giorno in più per preparare il match contro la Juve. Infine sul fronte delle condizioni fisiche, se Asllani lavorerà almeno inizialmente a parte con l’Albania, Cuadrado è rimasto in Italia in attesa di capire se possa almeno rientrare tra i convocati per il big match allo Stadium contro la sua ex squadra.