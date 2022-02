Inter e Inzaghi in ansia per Bastoni: accertamenti nelle prossime ore

La prima diagnosi parla di trauma distorsivo alla caviglia destra. Accertamenti nelle prossime ore

Dopo la caduta nel derby, l'Inter si rialza battendo la Roma per 2-0 e centrando le semifinali di Coppa Italia. L'unica nota stonata della serata è l'infortunio di Bastoni che preoccupa Simone Inzaghi in vista del Liverpool (in campionato il difensore dovrà scontare due turni di squalifica).