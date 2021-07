Inter, Conte è il passato. Inzaghi piace: “Ha già avuto un’importante dimostrazione”

Il nuovo punto di riferimento del pianeta nerazzurro è Inzaghi che si è calato nella realtà interista con umiltà, idee chiare e voglia di far bene

E' già l'Inter di Simone Inzaghi . Il tecnico, arrivato a Milano da pochi giorni, ha già potuto toccare con mano l'affetto del popolo nerazzurro e del club per cui ora lavora. E come scrive il Corriere dello Sport, ora è il suo momento: "È sbarcato a Milano martedì, mercoledì ha fatto la sua conferenza stampa di presentazione e il giorno successivo ha diretto il primo allenamento. "Le cinque giornate" di Simone Inzaghi all'Inter sono state assai intense tra cene con i dirigenti, sedute di lavoro in campo o in palestra, pianificazione del precampionato e dei carichi con il suo staff. Il tecnico di Piacenza, però, ha già avuto la dimostrazione di aver mosso i primi passi nella direzione giusta.

Mercoledì è stato incensato dall’ad Marotta, giovedì ha ricevuto l’endorsement a Inter Tv di Samir Handanovic, mentre ieri ha toccato con mano quando grande sia già l’affetto della tifoseria nei suoi confronti. La Curva Nord, che in mattinata ha raggiunto Appiano Gentile con tanto di striscioni e tamburi, ha fatto sentire il suo calore ai giocatori presenti e ha riservato un’accoglienza da brividi a Simone. Conte, che ha vinto lo scudetto ed era stato applaudito e incitato nonostante il suo passato juventino, fa già parte del passato, soprattutto per la scelta di abbandonare la nave che non poteva più... navigare nell’oro come lui voleva. Il nuovo punto di riferimento del pianeta nerazzurro è Inzaghi che si è calato nella realtà interista con umiltà, idee chiare e voglia di far bene", si legge.