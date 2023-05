Inter, Inzaghi a SM: “Milan? Domani il secondo tempo. La formazione titolare…”

Vigilia più importante della stagione, almeno finora, per l'Inter di Simone Inzaghi. Domani il derby di ritorno con il Milan che mette in palio un posto in finale di Champions League. Ne ha parlato il tecnico nerazzurro, anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Chiaramente è una partita importantissima. Domani sarà il secondo tempo di una gara tra le più importanti nella storia di un club centenario come l'Inter. Abbiamo un meritato vantaggio, ma dovremo fare una partita simile a mercoledì scorso.