Inter, il mix perfetto per Inzaghi. E da sempre c’è un giocatore sul taccuino del club

Senza Benzema a dirigere l'attacco delle merengues sarà l'attaccante serbo da sempre nel taccuino dei dirigenti nerazzurri

L'Inter sta attraversando un ottimo momento di forma, lo stesso si può dire del Real Madrid che domina la Liga staccando tutte le inseguitrici. Ma a poche ore dalla gara contro i nerazzurri Carlo Ancelotti ha perso uno dei protagonisti, Karim Benzema. "Se alla perdita del Real, poi, aggiungi una squadra come l’Inter che nelle ultime quattro partite disputate non ha incassato neppure una rete, ecco il mix perfetto per Inzaghi".