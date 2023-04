Ts – Inter, Inzaghi in questo momento non è in discussione. A fine anno…

Con la Fiorentina è arrivata la decima sconfitta in campionato. Il tecnico nerazzurro sempre più in bilico anche se al momento non rischia

Gianni Pampinella

Anche contro la Fiorentina l'Inter ha mostrato i soliti difetti: poco cinica, vulnerabile in difesa e poco concentrata. Normale che con dieci sconfitte in campionato ci sia soprattutto Simone Inzaghi sul banco degli imputati. "Simone Inzaghi sente il fuoco delle critiche sul suo operato farsi sempre più rovente dopo la sconfitta in campionato. Inzaghi in questo momento non è in discussione, perché ci sono tanti impegni ravvicinati, tra coppe e campionato (e comunque sul fronte Coppa Italia e Champions l’Inter potrebbe fare bene), a fine anno la dirigenza rifletterà", sottolinea Tuttosport.

"Perché dieci sconfitte non sono tante, sono troppe in un’Inter che ai piani alti giudicano costruita per poter lottare per il titolo fino alla fine. A Inzaghi si chiedeva continuità in campionato. Per ora non sta arrivando. Se le occasioni da rete ci sono state e sono state sprecate (verissimo) è pure vero che anche la Fiorentina di occasioni ne ha avute parecchie".

"Sarà importante ritrovare il cinismo sotto porta, ma anche quella tensione nervosa nell’aggredire la partita che era un tratto distintivo dell’Inter vincente e che invece da qualche parte si è smarrita. Contro la Fiorentina, in casa, anche in virtù di quelle che saranno le prossime partite che attendono l’Inter in calendario, bisognava vincere".

(Tuttosport)