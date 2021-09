Inter, Inzaghi pronto alla 200esima in A. Ecco i numeri contro la Samp e non solo

L'allenatore a cifra tonda a Marassi. Ha iniziato ad allenare nell'aprile 2016 alla Lazio quando venne esonerato Pioli. Con l'Inter ha iniziato bene

I blucerchiati sono una delle squadre che l'allenatore ha più battuto in Serie A. Li ha incontrati 11 volte e li ha battuti 8. Troverà D'Aversa sulla panchina battuto 7 volte su 7 nei loro precedenti. Il tecnico viene da due gare con due vittorie, le prime due con l'Inter. La sua media punti viaggia su 1.83, la quarta della Serie A dietro Mou, Sarri e Allegri. Ha guidato la Lazio e l'Interper 199 volte in Serie A il suo bilancio, scrive il Corriere dello Sport, "è di 8 successi contro Samp, Cagliari e Udinese, 7 col Genoa, poi 6 con Fiorentina, Parma e Sassuolo, 5 con Bologna, Empoli, Torino e Verona, 4 col Crotone, 3 su Atalanta, Benevento, Inter, Milan, Palermo, Roma e Spal, 2 su Brescia, Chievo, Frosinone, Juventus, Napoli, Pescara e Spezia, 1 su Carpi e Lecce". Finora però nel campionato italiano è riuscito ad ottenere solo il "4° posto laziale del 2019/20, in mezzo a due quinti, un ottavo e un sesto posto. L’Inter, con lo scudetto sul petto, vuole molto di più".