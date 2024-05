Il nuovo accordo «è una formalità», come ha detto di recente Piero Ausilio. Lo pensano realmente le parti in causa

Il legame tra l'Inter e Simone Inzaghi proseguirà: il tecnico e il club presto si incontreranno a fine stagione e firmeranno il nuovo contratto per porre le basi del futuro. Si legge su Il Giorno: "Il nuovo accordo «è una formalità», come ha detto di recente Piero Ausilio. Lo pensano realmente le parti in causa, che in ogni caso dovrebbero incontrarsi non prima di fine campionato, ma una volta attorno al tavolo si discuterà di alcuni punti cari al tecnico.