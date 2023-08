Gds – Inter, questa squadra è a misura di Inzaghi. Il rinnovo un atto pubblico di fiducia

Il campionato dell'Inter inizia questa sera. La squadra di Simone Inzaghi farà il suo debutto a San Siro contro il Monza. "Anche se con qualche certezza in meno rispetto a inizio luglio, l’Inter parte sempre in prima fila per il titolo, almeno secondo i bookmaker. E scatta con un allenatore che ha pure allungato il contratto di un anno. La società non voleva che il tecnico iniziasse in scadenza, e la nuova firma fino al 2025 è stata un atto pubblico di fiducia ma pure di responsabilità. Tradotto: questa è ancora fortemente l’Inter di Inzaghi, una squadra “a misura” di Simone", sottolinea la Gazzetta dello Sport.