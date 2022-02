Inter, Inzaghi: “Visto l’avversario, questa la miglior partita della stagione”

Così il tecnico nerazzurro: "Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra, felice della prestazione: ovviamente non felice per il risultato"

"Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra, felice della prestazione: ovviamente non felice per il risultato perché non lo meritavamo. Questo è il calcio, questa partita giocata così con questo avversario è una delle migliori della stagione". Questa l'analisi di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di SportMediaset, sulla sconfitta in Champions League ai danni del Liverpool.