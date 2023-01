Smalling, l’agente ha già sondato il terreno con l’Inter. Pronto un biennale, le cifre

In vista della prossima stagione l'Inter dovrà sistemare il reparto difensivo che potrebbe perdere Skriniar e anche De Vrij

Andrea Della Sala

Con Skriniar che non intende rinnovare e De Vrij in scadenza, l'Inter dovrà mettersi sul mercato in vista della prossima stagione per sistemare la difesa di Inzaghi. Il nome che da tempo circola in casa nerazzurra è quello di Smalling della Roma.

"I giallorossi si sono già mossi per convincere l’inglese a restare, anche alla luce della peculiarità del suo contratto. Se raggiungerà le 29 presenze stagionali, Smalling ha un’opzione fino al 2024 che può far scattare in piena autonomia. Nel frattempo, però il suo agente ha sondato il terreno con l’Inter e ha trovato terreno fertile. I nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni più bonus, fino a toccare quota 4. Insomma, esiste una possibilità concreta di un altro caso Mikhi, arrivato alla corte di Inzaghi la scorsa estate da svincolato, oltre a quello di Dzeko, liberato per poco più di un milioncino nella turbolenta estate 2021", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Per questo, la Roma proverà ad evitare che il passato si ripeta, anche se il pallino resta pur sempre in mano all’inglese. Da parte loro, i nerazzurri vedono Smalling principalmente come perno centrale di una futura difesa a tre: più che vice-Skriniar, un vice-De Vrij insomma. Il tutto considerando che anche il rinnovo per l’olandese, un altro in scadenza il 30 giugno, sia tutt’altro che definito", precisa il quotidiano.