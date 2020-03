Ultimo giorno di isolamento domiciliare per l’Inter: nessun sintomo dai giocatori. La società…

Per l’Inter oggi è l’ultimo giorno di isolamento domiciliare iniziato quindici giorni fa dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani e la partita Juventus-Inter giocata a Torino. I giocatori nerazzurri continuano ad allenarsi nelle proprie case, seguendo le indicazioni del club sia per la preparazione fisica che per il regime alimentare. Inizialmente la data per la ripresa degli allenamenti era fissata per il 25 marzo ma la società non prevede di ricominciare le sedute nel breve periodo vista l’emergenza per il coronavirus. Al momento nessun componente della squadra ha mostrato sintomi e non sono stati necessari quindi tamponi.

(Ansa)