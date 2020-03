Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l’annuncio della Juventus della positività al coronavirus di Daniele Rugani, l’Inter ha chiamato i propri giocatori per comunicare l’annullamento dell’allenamento di oggi e raccomandare di restare a casa.

I nerazzurri hanno affrontato la Juventus nella giornata di domenica e sono stati non a stretto contatto ma comunque vicini alla panchina della Juve. Rugani non è sceso in campo ma è stato in panchina per tutta la partita.