Inter, Ben Jacobs: “PIF smentisce acquisizione a giorni del club nerazzurro”

Il giornalista di CBS Sports smentisce, attraverso fonti del Fondo Saudita, le indiscrezioni rilanciate dal sito americato IBT

Secondo il giornalista, fonti vicino al Fondo Saudita, ancora una volta avrebbero smentito quanto filtra da ambienti economici. Non ci sarebbe nessuna acquisizione a giorni da parte di PIF del club nerazzurro. Suning preferisce investitori che acquisirebbero quote di minoranza della società nerazzurra. Sempre secondo questa versione, non sono vere (e suscitano perplessità) le voci su un acquisto del club nerazzurro a 1 miliardo, come riferito dal sito americano IBT.