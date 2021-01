Inter-Juve, tante sfide nella sfida. Brozovic il top nei chilometri. Barella? Nessuno vince…

A quattro giorni da Inter-Juve cresce l’attesa per quella che si preannuncia come una gara spettacolare. Sono tante le sfide all’interno di quello che è il match più atteso della stagione.

“Brozovic è il top nei chilometri percorsi: 11,12 di media a partita, 13° in A. Per trovare il migliore della Signora si scende alla posizione 56, dove troviamo De Ligt (10,39). Corre, eccome, Hakimi, senza dubbio uno dei più in forma dell’Inter: corre parecchio e crossa, l’ha messa in mezzo all’area 61 volte. Stesso ruolo, ma 10 in meno per Cuadrado, il crossman numero uno della Juve“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“Ma Inter-Juve è anche polmoni, cuore, grinta: quella di Barella, uno che non si tira mai indietro. E nessuno vince più contrasti di lui: 33 in questa Serie A, due in meno per la coppia bianconera Danilo-Bentancur. Sono tante sfide nella sfida, che aumentano il fascino ma non la sostanza: l’unico “più” che conterà domenica sarà quello dei gol fatti rispetto all’avversario”.

(Gazzetta dello Sport)