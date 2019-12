GdS – Kulusevski-Juve? Tra bianconeri e Inter aperte dispute per altre due gemme

Dejan Kulusevski, corteggiato anche dall’Inter, sembra ormai promesso sposo della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’ennesimo duello di mercato tra le due squadre: “Lo scontro tra Juve e Inter non è la classica spy-story, gli sgarbi sono alla luce del sole. Ricordate l’intromissione di Fabio Paratici nell’affare Lukaku in estate? E poi appunto la vicenda Vidal, e ancora, fresco fresco, Kulusevski prossimo alla chiusura dell’accordo con i campioni d’Italia. La volata tra le prime della classe è entrata nel vivo in campionato, ma non esaurisce la saga. Sì, perché ci sono ancora aperte le dispute su gemme come Federico Chiesa e come Sandro Tonali. Sembra che siamo alla puntata numero 500, ma è soltanto l’inizio…”.