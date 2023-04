Gds – Inter ha giocato meglio, non avrebbe meritato la sconfitta. Stavolta Inzaghi ha…

Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juve-Inter. Non una bella gara, molto tattica che si è accesa nel finale. La Gazzetta dello Sport analizza così il primo dei due match tra nerazzurri e bianconeri: "L’Inter ha giocato di più e meglio. Non avrebbe meritato la quinta sconfitta nelle ultime sette partite che avrebbe arroventato ulteriormente la rincorsa in campionato a un posto Champions e la trasferta di Lisbona".