Inter-Juve 2018, Cesari: “Orsato ha detto una bella balla, ecco perché”

L'intervento dell'ex arbitro a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, Graziano Cesari ha parlato di Orsato , arbitro scelto per Napoli-Milan. "In questo momento è l’arbitro migliore. Valeri è stato promosso da FIFA e UEFA come VAR specialista. Questo è quanto di meglio offra la categoria arbitrale italiana. Se tu sei il numero uno, devi fare queste partite qui".

"Quando c’erano Collina, Casarin, Michelotti o Marchese andavano loro a fare certe partite. Quando Orsato è stato ospite in tv anni dopo, motivò la sua decisione su Pjanic dicendo che era troppo vicino, il che era una bella balla. Non so che cosa volesse dire in realtà, ma poteva cavarsela in tanti altri modi: dal punto di vista della comunicazione, lascia parecchio a desiderare".