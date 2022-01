Pistocchi: “L’AIA non si è mai scusata con gli errori di Orsato e Tagliavento. Serra ha…”

Il giornalista sportivo ha ricordato gli arbitri che negli anni si sono resi protagonisti di gravissimi errori e per i quali l'AIA mai ha chiesto scusa

"L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di Lo Bello, Mattei, Ceccarini, De Santis, Tagliavento e Orsato oggi si scusa per gli errori in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri, e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore". Con queste parole Maurizio Pistocchi ha sottolineato la strana presa di posizione dell'AIA, che per la prima volta nella storia ha portato le sue scuse ad un club. In questo caso il club rossonero, che ieri contro lo Spezia ha rimediato una sconfitta. Il giornalista ha poi spiegato la scelta degli arbitri citati nel suo tweet: "Gli episodi sono i più clamorosi della storia del calcio italiano: ce ne sarebbero tanti altri, ma di questi si ricordano tutti".