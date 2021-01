Inter-Juve, rientrano i ‘titolari’. Darmian al posto di Hakimi e Sanchez-Lautaro in attacco

Dopo la vittoria ottenuta ieri a San Siro con il Benevento, l’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di martedì con la Juve. Conte ha a disposizione tutto il gruppo, anche D’Ambrosio oggi si è allenato con il resto della squadra. Tra cambi forzati e turnover ecco le possibili scelte in vista della semifinale di Coppa Italia:

“Sembrano destinati alla panchina Ranocchia, Eriksen, Gagliardini e Perisic in favore di De Vrij, Brozovic, Vidal e Young. In difesa, davanti ad Handanovic, anche Skriniar e Bastoni con Darmian favorito per sostituire Hakimi. In attacco, senza BigRom, fiducia a Sanchez al fianco di Lautaro. Venerdì sarà tempo di campionato con la trasferta di Firenze, martedì prossimo l’Inter andrà a Torino per la semifinale di ritorno nel primo di tre match consecutivi contro le big: il 14 febbraio, a San Siro, arriverà la Lazio mentre il 21 sarà ancora derby contro il Milan”, si legge su Gazzetta.it.