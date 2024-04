Inter forte su Gudmundsson, la Juve si inserisce: il piano col Genoa

Tesoretto Juve — Insomma, un piccolo tesoretto prezioso per Cristiano Giuntoli in vista della sessione estiva di trattative, dove in cantiere potrebbero esserci altri affari da condurre col collega genoano Ottolini. Non è un mistero che Wolverhampton ed Everton abbiano messo nel mirino De Winter: dinanzi a un’offerta importante (la Juve vanta pure una percentuale sulla rivendita) potrebbe essere ceduto. Ecco perché qualche sondaggio ci sarebbe già stato per Tiago Djalò, finora un oggetto misterioso. Il difensore portoghese ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione dopo oltre un anno di stop. Per questo l’ipotesi di un prestito è tutt’altra che da sottovalutare. Inoltre gli intermediari che hanno condotto il suo approdo in Serie A (Gabriele e Valerio Giuffrida) vantano un canale privilegiato col Grifone. Insomma, l’idea potrebbe decollare nei prossimi mesi.

Inter c'è già — Con gli stessi agenti la Juve ha sondato il terreno per Albert Gudmundsson, letteralmente scatenato nell’ultimo bimestre con 4 gol nelle ultime 5 gare. L’islandese piace all’Inter, ma non è un promesso sposo nerazzurro. La partita resta aperta e al tavolo delle pretendenti si sono sedute pure Tottenham e Juve. La società bianconera per Gud può giocare pure la carta contropartite: non è un mistero che al Genoa piaccia da tempo Enzo Barrenechea, ora in prestito al Frosinone. Il Grifone in quel ruolo ha Badelj e Strootman a scadenza il 30 giugno. Se il primo viaggia verso il rinnovo, l’ex Roma potrebbe salutare e proprio il metronomo argentino sarebbe il sostituto ideale. Uno dei tanti nomi che da giugno potrebbero affollare la Torino-Genova", si legge.

(Fonte: Tuttosport)

