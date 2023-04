Inter-Juve, tentazione Lukaku: Inzaghi potrebbe decidere di rimescolare le carte

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, l'attaccante belga potrebbe partire dal 1' in coppia con Lautaro

Sprazzi di vero Lukaku si sono visti raramente in questa stagione. A Empoli l'Inter ha avuto la conferma per il vero Big Rom è tornato. Emblematico il secondo gol del belga: doppio passo e sinistro imparabile. Gol in stile Lukaku ammirato nel biennio di Conte sulla panchina nerazzurra. Ecco perché la tentazione di Simone Inzaghi di lanciare la Lu-La domani sera contro la Juve è grande. "L’Inter adesso potrebbe ritrovarsi un nuovo acquisto top per la volata finale. E ora che anche il Toro ha ritrovato il feeling con il gol, ci sono tutte le condizioni per credere nell’impresa europea", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Lautaro e Lukaku stanno bene, di testa e di gambe. Ecco perché adesso Inzaghi potrebbe decidere di rimescolare le carte e rivoluzionare le gerarchie dell’ultimo periodo: Martinez resta il totem, l’insostituibile. Ma Dzeko è in difficoltà e rinunciare a un Lukaku così appare un azzardo più che un rischio. Anche perché, rileggendo certi numeri della LuLa, è impossibile restare indifferenti: 110 gol in due in 116 partite giocate insieme in tutte le competizioni".

"Poi: 274 tiri nello specchio totali e 260 occasioni create. Quando la LuLa è piena, l’Inter vola. E Inzaghi ha tutta l’intenzione di continuare il suo viaggio in Coppa. Per puntare a un altro trofeo e mettere a punto l’arma migliore in vista del derby di Champions. E lì, davvero, ci si giocherà tutto".

