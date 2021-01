Inter-Juve, Zhang esulta e fa un urlo di gioia: “Andiamooooo. Forza Inter, sempre”

È un periodo molto particolare per l’Inter e la situazione societaria nerazzurra. Si attendono notizie sulla cessione delle quote del club. Il presidente Steven Zhang è in Cina ma da lontano fa sentire la sua vicinanza ai nerazzurri. Un commento, sotto l’ultimo post social, dimostra tutto il coinvolgimento per la vittoria contro la Juve. “Andiamoooo”. Scrive solo quello. Ma esprime la gioia per la vittoria dei suoi ragazzi. Nella serata più difficile. In una storia poi ha scritto: “Forza Inter sempre”.