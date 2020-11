Ts – Inter, Kanté? L’errore più grave è stato un altro. Poteva essere messo in preventivo…

Con l’assenza di Lukaku è stato chiaro a tutti quanto l’Inter abbia bisogno di una quarta punta di peso. Come sottolinea Tuttosport, al mercato nerazzurro è mancato il punto esclamativo per mancanza di altre cessioni.

“Kanté avrebbe dato quell’equilibrio che manca alla squadra, più grave non aver preso un attaccante in più, considerato che poteva essere messo in preventivo che Lukaku potesse avere un infortunio dopo essere stato spremuto come un limone. L’occasione dell’ultima ora, Gervinho, è svanita per mancanza di tempi tecnici per organizzare uno scambio con Pinamonti, troppo acerbo per mettersi sulle spalle tutto il peso dell’attacco. Quanto avrebbe potuto fare l’ivoriano, l’Inter l’ha visto nel 2-2 di sabato con il Parma, deciso da una sua doppietta”.

