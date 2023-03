Sportitalia – Inter, la verità su Keita e Thuram. E per la difesa occhio a…

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in difesa, tenuto conto dell'addio di Skriniar e della permanenza non ancora certa di de Vrij

tenuto conto dell'addio di Skriniar e della permanenza non ancora certa di de Vrij: "E' noto che l'Inter debba rifondare la difesa, e che tra i nomi graditi ci sia quello di Ndicka che tuttavia è seguito ed apprezzato anche da numerosi altri top club europei. Ancora nulla di concreto ma giri d'orizzonte con vista su giugno sui nomi più invitanti", scrive Gianluigi Longari su Sportitalia.com che poi aggiunge:

"Naby Keita del Liverpool piaceva ai nerazzurri prima che i Reds spendessero 60 milioni di euro per farlo proprio e i milanesi ora non lo stanno valutando, soprattutto Marcus Thuram è un nome che in casa Inter potrebbe tornare attuale dopo la corte di un paio di estati fa, ora che il suo contratto con il Borussia è destinato ad esaurirsi".