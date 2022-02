Cds: “Inter, Kolarov rifiuta la risoluzione. Gli era stato proposto questo ruolo”

Il serbo continua ad allenarsi con il gruppo: gli è stata proposta la risoluzione, con decurtazione di due mensilità ma ha rifiutato

Nel mese di gennaio sembrava praticamente certa la separazione tra l'Inter e Aleksandar Kolarov. Il club nerazzurro aveva infatti in programma di proporre al serbo una risoluzione del contratto e un ruolo nel club, cosa che è effettivamente avvenuta. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore ha rifiutato: "Il serbo continua ad allenarsi con il gruppo: gli è stata proposta la risoluzione, con decurtazione di due mensilità, e l'ingresso nell'area degli osservatori, non nello staff di Inzaghi. Ha declinato l'offerta. A meno di sorprese, non ci saranno risparmi sul suo addio anticipato e a fine stagione appenderà le scarpe al chiodo".