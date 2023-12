CdS – L’Inter ha trovato la sua Kryptonite: è la Real Sociedad. “La verità è che…”

L'analisi del Corriere dello Sport sullo 0-0 ottenuto dall'Inter di Simone Inzaghi in Champions League contro la Real Sociedad. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano dopo il secondo posto nel girone: "L'Inter ha trovato la sua Kryptonite: si chiama Real Sociedad. Che, anche nel ritorno a San Siro, dopo i segnali già lanciati a San Sebastian, si è confermata la squadra in grado di mettere in maggiore difficoltà i nerazzurri. Vero che il doppio confronto si è chiuso con un doppio pareggio, ma in questo modo gli spagnoli hanno vinto il girone, condannando Lautaro e soci, con ogni probabilità, ad un ottavo di fuoco. Nessun rammarico, però, per l’andamento della gara di ieri. Lo 0-0 – gli inzaghiani sono rimasti per la prima volta a secco in stagione – è la conseguenza di due squadre che non sono riuscite mai a rendersi pericolose, lasciando i portieri inoperosi.