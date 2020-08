Inter, accelerata decisiva per Kumbulla: arriva subito alla Pinetina, affare da 30 milioni

L’Inter stringe i tempi per Marash Kumbulla: la dirigenza nerazzurra ha deciso di accelerare per il promettente difensore albanese del Verona, ed è pronta ad accontentare le richieste del club scaligero. Così scrive il Corriere dello Sport: “Kumbulla si avvicina alla Pinetina. Dopo aver nuovamente sorpassato la Lazio, l’Inter avrebbe dato un’ulteriore accelerata“.

L’OPERAZIONE – “Il club nerazzurro avrebbe accettato la valutazione della società gialloblù. L’entità finale dell’operazione, quindi, non sarà inferiore ai 30 milioni di euro: la cifra definitiva verrà stabilita dalle contropartite tecniche che verranno inserite. E, da questo punto di vista, c’è ancora qualcosa da sistemare. Perché se, fino a qualche giorno fa, sembrava che ci potesse essere il via libera, aggiungendo il prestito del gioiellino Agomuè, oltre alla conferma di quello di Salcedo (via Genoa) e al cartellino di Vergani, ora non è da escludere che il Verona corregga le sue richieste“.

SUBITO A MILANO – “Tornando a Kumbulla, la certezza è che, in ogni caso, non resterà un’altra stagione sotto l’Arena in prestito. Se, come sembra, approderà alla corte di Conte, farà parte dell’organico della prossima stagione. Tra l’Inter e i suoi agenti, peraltro, un’intesa è stata raggiunta da tempo, quindi, da questo punto di vista, non ci saranno intoppi“.